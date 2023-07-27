Киев нашел потенциальные слабые места в обороне россиян на юго-востоке Украины — CNN 27 июля, 17:47 Защитники Украины ведут огонь из гаубицы (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украина направила больше сил на юго-восток страны, что является признаком того, что Киев определил потенциальные слабые места в обороне России, сообщили CNN два американских чиновника.

По словам одного из официальных лиц США, Украина все еще сохраняет «некоторую боевую мощь в резерве» и сейчас развернула «основную часть» сил, выделенных для контрнаступления.

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В ходе контрнаступления были прорваны некоторые элементы российских оборонительных рубежей на юго-востоке, сказал представитель США, и резервные подразделения прибыли, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Украинская 47-я бригада, участвующая в наступлении, подтвердила CNN, что продвигается вперед, заявив: «Пехота продвигается. Артиллерия прикрывает. Экипажи Bradly уничтожают пехоту противника и его технику».

Издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после "хаоса" в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.