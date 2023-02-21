Латвия станет для Украины адвокатом при создании спецтрибунала в отношении РФ 21 февраля, 23:58 Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)

Латвия будет выполнять для Украины роль адвоката в вопросе создания спецтрибунала в отношении Российской Федерации.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook.

По ее словам, этот вопрос обсуждался во время встречи с министром юстиции Латвии Инессой Либиной-Эгнере. Кроме этого, поднимался вопрос юридического обеспечения конфискации замороженных российских активов на восстановление Украины.

Видео дня

«Это один из вопросов, связанных с созданием международного спецтрибунала по наказанию России за преступление агрессии против Украины. Соответствующие юридические механизмы конфискации замороженных подсанкционных активов РФ должны быть созданы на уровне Европейского Союза. Министерство юстиции заверило, что Латвия будет выполнять роль адвоката Украины в этом вопросе», — написала Кондратюк.

Как считает глава минюста Латвии, все страны Европейского союза должны действовать вместе, чтобы добиться соответствующего регулирования на уровне ЕС.

«Агрессия России нанесла ущерб и разрушениям украинской инфраструктуре, нашим городам и общинам более чем на 750 млрд грн. Поэтому лишь одной заморозки российских средств и активов странами ЕС — недостаточно. Эти средства должны быть конфискованы и как можно быстрее пойти на восстановление Украины, не дожидаясь завершения войны» , — заявила Кондратюк.

После дискуссий Киева с союзниками и другими странами цивилизованного мира «на столе» есть три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Речь идет о следующих моделях:

создание специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции ГА ООН.

создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира.

создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции ( то есть будет частью судебной системы Украины). Чтобы его создать и ввести в действие, привлекут международный элемент — международных судей и прокуроров, месторасположение в Европе, международную поддержку.

7 октября 2022 года Верхоная Рада призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.



19 января Европарламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.