«Виноват». Экс-прокурор по делу Милошевича заявил, что Путина нужно уже в этом году судить за военные преступления в Украине 1 января, 17:45 Джеффри Найс (Фото:geoffreynicefoundation/Instargram)

Британский юрист Джеффри Найс, который был прокурором в суде над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем, считает, что российского диктатора Владимира Путина нужно как можно скорее судить за военные преступления в Украине.



Об этом он сказал в интервью британскому радио BBC Radio 4.

По словам Найса, именно глава Кремля, а «не солдаты низшего ранга», должен предстать перед судом уже в этом году, так как он виновен в атаках на гражданские объекты Украины во время развязанной Россией полномасштабной войны. Он назвал действия Москвы преступлениями против человечества и выразил удивление, что прокуроры и политики не «говорят о вине Путина гораздо более свободно и открыто».

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«Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. По крайней мере, он знает о происходящем из телевизионных сообщений — как и все мы», — сказал Найс.

Юрист считает, что суд над диктатором должны провести украинцы на украинском языке, а присутствие Путина не обязательно. Он предположил, что в отношении главы Кремля до сих пор не предприняли более жестких мер, поскольку «может быть сделан шаг к освобождению его от судебного преследования в рамках мирного соглашения». Такой сценарий Найс считает «ужасной перспективой», которая была бы «полным отказом в правосудии для народа Украины».

Еще в апреле 2022 года выдать ордер на арест Путина Международный уголовный суд призвала экс-прокурор трибунала ООН по бывшей Югославии Карла дель Понте.

В конце октября генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что от 10 до 16 стран непублично поддерживают создание спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.



Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины.

Также Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины.