Рада призвала мировое сообщество создать спецтрибунал по военным преступлениям РФ 7 октября, 15:37 Разрушенный российскими ракетами жилой дом в Запорожье (Фото:Александр Старух/Telegram)

Верховная Рада призвала международное сообщество создать спецтрибунал по военным преступления России в Украине.

Соответствующее постановление поддержали 283 парламентария, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Рада обратилась, в частности, к ООН, Евросоюзу, Совету Европы, парламентам и правительствам государств-членов ООН.

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В пояснительной записке к постановлению говорится, что совершенные армией РФ преступления не должны остаться безнаказанными и нуждаются в международном рассмотрении и осуждении.

Создание спецтрибунала является фундаментом восстановления справедливости и защиты всего мира от подобной агрессии в будущем, если российский диктатор Владимир Путин начнет новую агрессию в отношении одной из европейских стран.

«Создание специального международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины необходимо, поскольку пока нет совершенного механизма, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Создание специального трибунала закрывает этот пробел», — отмечается в документе.

Во время обращения к Генассамблее ООН 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии.

Войска РФ продолжают совершать военные преступления в Украине, нанося ракетные удары по гражданской инфраструктуре и убивая мирных жителей.





Оккупанты также убивали и пытали украинцев на захваченных территориях. После деоккупации населенных пунктов украинские правоохранители находят массовые захоронения и братские могилы.