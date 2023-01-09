Осудить нового Гитлера. Британские политики призвали создать спецтрибунал для Путина и других преступников 9 января, 04:09 Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:REUTERS/Misha Japaridze)

Британские политики выступили с инициативой создать специальный трибунал по расследованию и наказанию диктатора Владимира Путина и других российских военных преступников.



Об этом сообщает CNN.

В частности, предлагается «создать специальный трибунал с ограниченным фокусом на преступлениях агрессии», который дополнит расследование, проводимое Международным уголовным судом (МКС).



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Это предложение поддержали лидер оппозиции Кейр Стармер и бывший лидер Консервативной партии и член парламента Иэйн Дункан Смит.

Политики отметили, что трибунал может быть создан по примеру Нюрнбергского процесса, проходившего в 1945-1946 годах

"Специальный трибунал должен быть создан на тех же принципах, которыми руководствовались союзники в 1945 году, для расследования актов агрессии России в Украине, которой помогает Беларусь, и являются ли они преступлением агрессии", - говорится в заявлении.

Кроме диктатора Путина, к ответственности предлагают привлечь, в частности, членов Совета национальной безопасности РФ и, возможно, Беларуси, а также "политических и военных лидеров этой явно незаконной войны".

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. К тому же к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕК предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины.

В Лондоне в марте состоится встреча министров юстиции стран, готовых помочь Международному уголовному суду в Гааге расследовать военные преступления российских военных в Украине.

