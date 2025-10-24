Получил черепно-мозговую травму. На распределительном пункте в Киеве умер мобилизованный: что говорят родственники и полиция

В Киеве умер мобилизованный мужчина после травм в распределительном пункте / Фото иллюстративное (Фото: Суспильне Ровно)

В четверг, 23 октября в больнице скончался Роман Сопин, ранее получивший тяжелые травмы во время пребывания в распределительном пункте Подольского района столицы. Полиция Киева открыла уголовное производство.

Об этом сообщила ведущая Дарина Трунова.

Трунова, которая лично знает семью, написала, что погибшим оказался Роман Сопин, который умер в больнице 23 октября. По ее словам, накануне мужчину мобилизовали, и после прохождения ВВК он сообщил родителям, что ему надо привезти необходимые вещи.

Реклама

Уже на следующий день семье позвонили из больницы — у мужчины была тяжелая черепно-мозговая травма, ему сделали срочную операцию.

Родственникам сказали, что мужчина упал, однако объяснить обстоятельства происшествия никто не смог.

«Каким образом это произошло? Сказали упал. Но как, где, когда и почему — никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно у него эпилепсия была?» — написала Трунова.

«Еще раз подчеркну! Сын не отказался от службы. Но что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием — вот вопрос!» — добавила она.

По словам Труновой, близкие обратились в Государственное бюро расследований с заявлениями по статьям об умышленном телесном повреждении, незаконном лишении свободы и халатном отношении к военной службе.

Полиция заявила, что уже открыла уголовное производство по делу смерти Романа Сопина.

По данным правоохранителей, «43-летний киевлянин во время пребывания в помещении упал на пол и травмировался». Присутствующие военнообязанные пытались оказать ему домедицинскую помощь. Правоохранители уже опросили более десяти свидетелей.

Следователи внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство — с пометкой естественная смерть).

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Расследование продолжается.