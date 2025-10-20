Избиение мужчины возле Голосеевского ТЦК: суд назначил полицейским круглосуточный домашний арест

Заседание Печерского райсуда по избранию меры пресечения двум полицейским по подозрению в избиении мужчины возле ТЦК (Фото: Суспільне Новини/Анна Самара)

Печерский райсуд Киева назначил круглосуточный домашний арест до 18 декабря двум полицейским — Дмитрию Цыганенко и Илье Бабику. Их подозревают в избиении мужчины возле ТЦК и инкриминируют превышение служебных полномочий.

По словам журналистов, сначала суд избрал меру пресечения Цыганенко. Прокурор Алексей Гродский просил назначить подозреваемому круглосуточный домашний арест. Среди рисков он назвал возможность сокрытия от следствия, влияние на свидетелей, потерпевшего и экспертов.

Доказательства по делу — видеозапись инцидента, протоколы свидетеля и потерпевшего.

Издание пишет, что Владимир Дяченко, адвокат Цыганенко, сказал, что не возражает против избрания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако он заявил, что его подзащитный признает вину, раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и назначил Цыганенко круглосуточный домашний арест до 18 декабря 2025 года.

Такую же меру пресечения избрали и для второго подозреваемого — Ильи Бабика. Его адвокат Юлия Герасимчук не возражала против такой меры пресечения, отмечают журналисты.

В комментарии изданию Радио Свобода Гродский рассказал, что сторона обвинения решением суда довольна. Также он объяснил, почему просил для подозреваемых именно круглосуточный домашний арест.

«Исходя из поведения подозреваемых, тот факт, что они сами явились к следствию, предоставляли суду показания, всячески способствуют органу досудебного расследования, их активная позиция и то, что они признают свою вину, раскаиваются за эту ситуацию, поэтому именно такая мера пресечения», — сказал прокурор.

Кроме того, в комментарии журналистам он рассказал, что потерпевший по делу избиения возле территориального центра комплектования в Киеве был военнообязанным, которого полицейские доставили в Голосеевский ТЦК.

«Они (полицейские — ред.) прибыли, где он находился, они же задерживали его на улице. Он находился действительно по тому адресу, они его остановили, увидев, что он военнообязанный. Они просто двигаясь по маршруту, я так понимаю, обнаружили данное лицо, потерпевшего», — говорит Гродский.

На уточнение о том, забрали ли правоохранители мужчину в ТЦК, прокурор подтвердил. Он отметил, что полицейские «осуществили доставку его в центр».

Сегодня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум сотрудникам полиции, которые 17 октября избили мужчину возле Голосеевского районного ТЦК в Киеве.

По словам Офиса генпрокурора, правоохранители нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10−15 ударов руками и ногами.