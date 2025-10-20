Нанесли до 15 ударов по голове и телу: двое полицейских возле ТЦК в Киеве избили мужчину, им объявили подозрение — видео

20 октября, 09:52
Двое правоохранителей избили задержанного мужчину, который лежал в авто и не сопротивлялся (Фото: Скриншот видео / ГБР)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум сотрудникам полиции, которые избили мужчину возле Голосеевского районного ТЦК в Киеве, говорится в сообщении ГБР в понедельник, 20 октября.

По данным следствия, правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, в результате чего он получил множественные ушибы. ГБР установило, что фигуранты избили задержанного после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик.

youtube.com/watch?v=ENRPCGEB0U4&feature=youtu.be

Офис генпрокурора уточнил, что происшествие случилось 17 октября. Работники полиции нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10−15 ударов руками и ногами.

Правоохранителям инкриминируют превышение служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины), им грозит до восьми лет лишения свободы.

Пострадавшего мужчину отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления уровня физического повреждения от избиения.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киев Избиение Государственное бюро расследований (ГБР) Полицейские Превышение полномочий Офис генерального прокурора ТЦК ТЦК и СП



