Главу ТЦК будут судить. Во Львовской области со службы уволили мобилизованного мужчину, который сам ухаживал за тяжелобольным отцом

Офис генерального прокурора сообщил, что в суд направили дело временного руководителя Золочевского районного ТЦК и СП на Львовщине. Это произошло после того, как его подчиненные мобилизовали 44-летнего Владимира Малицкого , который является единственным опекуном своего тяжелобольного 82-летнего отца.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, мужчину удалось быстро уволить с военной службы благодаря совместным действиям прокуроров, командования воинской части и местных властей.

Также после служебного расследования в отношении работников территориального центра комплектования на временного руководителя учреждения составили административный протокол за превышение служебных полномочий.

Наказание предусматривает штраф до 34 тысяч гривен или арест с содержанием на гауптвахте сроком до 15 суток. Материалы дела уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

24 сентября hromadske сообщило, что в селе Сасов Золочевского района Львовской области мобилизовали единственного сына, который занимался отцом, прикованным к постели, из-за чего он остался без присмотра.

Иосиф Малицкий остался закрытым сам в своем доме. Без присмотра также осталось большое хозяйство: две коровы, три быка, утки, куры, коты и собаки.

Деловодка Золочевского городского совета Вера Александрович заявила, что действующая отсрочка от мобилизации из-за ухода за отцом у его сына — 44-летнего Владимира Малицкого — продолжалась до 6 августа, он возобновлял ее каждые три месяца, однако на этот раз не успел.