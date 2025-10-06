«Находился в розыске». ТЦК прокомментировал инцидент с «бусификацией» мужчины в Киеве

ТЦК прокомментировал конфликт между военными и гражданскими в Киеве, которые пытались «отбить» мужчину (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал конфликт между военными и гражданскими в столице, которые пытались «отбить» военнообязанного. Там заявили, что мужчина находится в розыске, а группа людей во время инцидента якобы создавала условия для его побега.

Об этом сообщил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки на своей Facebook-странице.

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован конфликт между военнослужащими ТЦК и гражданскими.

Реклама

Киевский городской территориальный центр комплектования утверждает, что вместе с Нацполицией во время проведения мероприятий оповещения 6 октября остановил гражданина мобилизационного возраста.

По словам ТЦК, во время проверки военно-учетных документов выяснилось, что мужчина находится в розыске за нарушение статьи 210 части 1 КУоАП.

Читайте также: В Кривом Роге мужчина ударил ножом военных ТЦК во время проверки документов

«Однако группа посторонних гражданских лиц начала сознательно создавать условия для его побега, препятствуя законной деятельности Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

ТЦК также отмечает, что военнообязанный пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья. Представители Нацполиции якобы вызвали мужчине карету скорой помощи и его доставили в больницу.