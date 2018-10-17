17 октября 2018, среда

Следком РФ расследует взрыв в Керчи как "теракт"

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В СК РФ подтвердили, что взрыв прогремел в столовой
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В СК РФ подтвердили, что взрыв прогремел в столовой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в произошедшем усматриваются признаки "теракта" (ст. 205 УК РФ).

"По предварительным данным, в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще около 50 получили ранения.

По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

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