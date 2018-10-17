К зданию колледжа в Керчи пригнали БТРы и грузовики с вооруженными военными

После взрыва в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи к зданию учебного заведения пригнали бронетранспортеры и военные грузовики с вооруженными солдатами.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев, опубликованные в Сети.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще около 50 получили ранения.

По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.