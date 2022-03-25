Славутич де-факто заблокирован российскими оккупантами — МВД
Власти Славутича попросили жителей города не покидать свои дома (Фото:Суспільне)
Славутич Киевской области де-факто заблокирован российскими оккупантами.
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Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов.
«Вчера они подошли к блокпостам, обстреляли их. И сейчас власти города попросили всех не выходить на улицу, потому что работают снайперы. И, собственно, российские военные приблизились примерно на 1 км ко входу в город, и город де-факто заблокирован российскими войсками», — пояснил он.
Денисенко добавил, что информации о столкновениях и жертвах от правоохранителей пока нет.
24 марта сообщалось о попытках российских оккупантов штурмовать город и об обстрелах украинских блокпостов.
25 марта жителям запретили передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях, из-за работы снайперов.
Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.