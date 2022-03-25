Славутич де-факто заблокирован российскими оккупантами — МВД 25 марта, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Власти Славутича попросили жителей города не покидать свои дома (Фото:Суспільне)

Славутич Киевской области де-факто заблокирован российскими оккупантами.

Война России против Украины — последние новости

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов.

«Вчера они подошли к блокпостам, обстреляли их. И сейчас власти города попросили всех не выходить на улицу, потому что работают снайперы. И, собственно, российские военные приблизились примерно на 1 км ко входу в город, и город де-факто заблокирован российскими войсками», — пояснил он.

Видео дня

Денисенко добавил, что информации о столкновениях и жертвах от правоохранителей пока нет.

24 марта сообщалось о попытках российских оккупантов штурмовать город и об обстрелах украинских блокпостов.

25 марта жителям запретили передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях, из-за работы снайперов.

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

