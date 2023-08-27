ВСУ: Россия стянула на Лимано-Купянское направление более 100 тысяч военных 27 августа, 13:19 Захваченный российский танк в Купянске Харьковской области, 15 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных. Об этом руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил в эфире телемарафона в воскресенье, 27 августа.



По его словам, на этих двух направлениях оккупанты активно используют штурмовые отряды Шторм-Z и регулярные войска, в частности танковый полк.

«В общем если смотреть на все Лимано-Купянское направление, то там находятся около 110 тысяч российских военнослужащих. Но если мы будем сегментировать, например, по Купянскому направлению, то там находится 45 тысяч, а на Лиманском — 48 тысяч российских оккупационных войск», — сказал Евлаш.

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Он подчеркнул, что ситуация в районе Купянска и Лимана — под контролем украинских бойцов.

«Планы у них [россиян] остаются те же самые, что и были. Просто количеством заваливать наши позиции, а также создавать так называемые „огненные валы“, как пишут еще советские учебники. Например, для того, чтобы взять ротный или взводный опорный пункт, надо использовать 40 тысяч боеприпасов. Так они эти 40 тысяч боеприпасов и вкладывают», — пояснил он.

Ранее в разведке Великобритании сообщали, что Россия планирует попытаться перехватить инициативу, вернувшись к значительно более широким наступательным операциям, одним из потенциальных направлений для которых назвали Купянск — Лиман.