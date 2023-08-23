Оккупанты изменили тактику. Командир роты ударных беспилотников рассказал о ситуации на Купянском направлении

23 августа, 15:05
Поделиться:
Артиллеристы из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко (Фото:92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, Офіційна сторінка via Facebook)

Артиллеристы из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко (Фото:92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, Офіційна сторінка via Facebook)

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Сидоренко в интервью Radio NV рассказал об изменении тактики российских оккупантов на Купянском направлении.

«Преимущественно противник применяет свои беспилотные летательные аппараты, затем „поднасыпает“ артиллерией по нашим передовым пехотным позициям, и, как следствие, начинает продавливать живой силой. Это преимущественно мобилизованные, а также представители Шторм Z и различных других формирований», — пояснил Сидоренко в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=5FVMPj5wv48

Однако на этот раз, по его словам, противник действовал по другому.

Читайте также:

Украинские военные под Соледаром Донецкой области, 6 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova) Кассетные боеприпасы помогают ВСУ останавливать наступление россиян под Купянском и Лиманом — WP

Военный рассказал, что после достаточно долгой и изнурительной стандартной артподготовки, на которую ответили украинские артиллеристы, заставив оккупантов снизить количество обстрелов, россияне начали активно применять бронированную технику — пошли на прорыв к Новоселовскому под прикрытием танков и БМП.

«Как следствие, на поле боя противник оставил шесть единиц техники, а именно танки, и две БМП. В дневное время. То есть пехоте удалось остановить танки. Также сработали наши ребята-северяне, которые остановили определенное количество бронированной техники и, конечно, наши минные заграждения также сделали свое дело. В ночное время вся эта техника была добита и уничтожена ночными бомбами. То есть противник безвозвратно потерял шесть единиц только танков и плюс еще две единицы легкобронированной [техники] типа БМП», — сказал Сидоренко.

Военный рассказал, что такие вылазки оккупанты сделали и на других отрезках фронта на купянском направлении, однако существенных достижений у них не было.

«У противника произошло существенное насыщение артиллерийскими средствами передней линии. Как следствие, это ощущается не только на передовых позициях, но и в прифронтовых селах и городах. Город Купянск обстреливается сейчас достаточно интенсивно. Я [20 августа] был там и с 04:00 до 07:00 часов утра были массированные обстрелы. Наши артиллеристы смогли заткнуть вражескую артиллерию. А потом было нанесено поражение еще после обеда. Район, куда было поражено, называть не буду, но противник умышленно бьет по скоплению гражданских людей — по тем местам, где наших военных формирований нет», — сообщил он также.

Читайте также:

ВСУ отбивают атаки оккупантов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters) Под Купянском оккупанты частично повторяют тактику, которую использовали в Бахмуте: в ВСУ раскрыли детали

22 августа глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опроверг сообщения российских пропагандистов о якобы отступлении ВСУ из Купянска.

Кроме того, пресс-секретарь Харьковской ОГА Елена Шаповал сказала в эфире Радио Свобода, что Синьковка находится под контролем ВСУ. По ее словам, все органы местной власти на местах и работают. Большинство людей эвакуировались из села, остались шестеро.

21 августа в министерстве обороны Украины заявили, что на Купянском направлении россияне ведут штурм и обстрелы, а ВСУ отражают атаки, держат границу и не дают им продвигаться.

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

По словам заместительницы главы ведомства Анны Маляр, здесь и на Лиманском направлении украинские бойцы нанесли оккупантам значительные потери и те вынуждены перегруппировываться и восстанавливаться, «но не отступают от своих планов».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Купянск Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X