Оккупанты изменили тактику. Командир роты ударных беспилотников рассказал о ситуации на Купянском направлении 23 августа, 15:05 Артиллеристы из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко (Фото:92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, Офіційна сторінка via Facebook)

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Сидоренко в интервью Radio NV рассказал об изменении тактики российских оккупантов на Купянском направлении.



«Преимущественно противник применяет свои беспилотные летательные аппараты, затем „поднасыпает“ артиллерией по нашим передовым пехотным позициям, и, как следствие, начинает продавливать живой силой. Это преимущественно мобилизованные, а также представители Шторм Z и различных других формирований», — пояснил Сидоренко в эфире Radio NV.

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Однако на этот раз, по его словам, противник действовал по другому.

Военный рассказал, что после достаточно долгой и изнурительной стандартной артподготовки, на которую ответили украинские артиллеристы, заставив оккупантов снизить количество обстрелов, россияне начали активно применять бронированную технику — пошли на прорыв к Новоселовскому под прикрытием танков и БМП.

«Как следствие, на поле боя противник оставил шесть единиц техники, а именно танки, и две БМП. В дневное время. То есть пехоте удалось остановить танки. Также сработали наши ребята-северяне, которые остановили определенное количество бронированной техники и, конечно, наши минные заграждения также сделали свое дело. В ночное время вся эта техника была добита и уничтожена ночными бомбами. То есть противник безвозвратно потерял шесть единиц только танков и плюс еще две единицы легкобронированной [техники] типа БМП», — сказал Сидоренко.

Военный рассказал, что такие вылазки оккупанты сделали и на других отрезках фронта на купянском направлении, однако существенных достижений у них не было.

«У противника произошло существенное насыщение артиллерийскими средствами передней линии. Как следствие, это ощущается не только на передовых позициях, но и в прифронтовых селах и городах. Город Купянск обстреливается сейчас достаточно интенсивно. Я [20 августа] был там и с 04:00 до 07:00 часов утра были массированные обстрелы. Наши артиллеристы смогли заткнуть вражескую артиллерию. А потом было нанесено поражение еще после обеда. Район, куда было поражено, называть не буду, но противник умышленно бьет по скоплению гражданских людей — по тем местам, где наших военных формирований нет», — сообщил он также.

22 августа глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опроверг сообщения российских пропагандистов о якобы отступлении ВСУ из Купянска.

Кроме того, пресс-секретарь Харьковской ОГА Елена Шаповал сказала в эфире Радио Свобода, что Синьковка находится под контролем ВСУ. По ее словам, все органы местной власти на местах и работают. Большинство людей эвакуировались из села, остались шестеро.

21 августа в министерстве обороны Украины заявили, что на Купянском направлении россияне ведут штурм и обстрелы, а ВСУ отражают атаки, держат границу и не дают им продвигаться.

По словам заместительницы главы ведомства Анны Маляр, здесь и на Лиманском направлении украинские бойцы нанесли оккупантам значительные потери и те вынуждены перегруппировываться и восстанавливаться, «но не отступают от своих планов».