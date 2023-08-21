Кассетные боеприпасы помогают ВСУ останавливать наступление россиян под Купянском и Лиманом — WP 21 августа, 12:40 Украинские военные под Соледаром Донецкой области, 6 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Американские кассетные боеприпасы помогают Силам обороны Украины нанести россиянам значительно большие потери в технике и живой силе, в частности на фоне попыток оккупантов наступать на Купянско-Лиманском направлении. Об этом сообщает The Washington Post.



Журналисты пообщались с бойцами на передовой, как уже используют боеприпасы. Они взрываются над целью в воздухе, выбрасывая от десятков до сотен меньших бомб на площадь шириной с несколько футбольных полей. Затем бомбы разрываются на множество металлических обломков, которые могут нанести смертельные ранения или оторвать конечности, объясняет WP.

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При этом боеприпасы не достают до оккупантов, которые сидят в окопах, но являются угрозой для тех, кто находится на открытой местности и ведет наступление. Поэтому они заставляют российские подразделения с бронетехникой останавливать свое движение, чтобы спрятаться, рассказали изданию бойцы.

«Главное преимущество в том, что враг теперь очень боится идти в атаку. Они [россияне] даже распознают кассетные бомбы по свисту, который раздается, когда они летят в их направлении», — говорит военный 14-й отдельной механизированной бригады Станислав.

Как пишет WP, такое оружие стало полезным для украинских войск на Купянском и Лиманском направлениях, где Россия пытается наступать, и позволяет им «сохранить силы».

Во время своего наступления ВСУ используют кассетные боеприпасы для обстрела густых лесов, когда точное местонахождение российских войск неизвестно, чтобы бить по небронированной технике и «распылять» бомбы над вражеской пехотой, заставив оккупантов «зарываться в окопы» и не давая им открыть огонь в ответ.

Также, по словам бойцов, кассетные боеприпасы позволяют им приблизиться к укрепленным позициям РФ, потому что оккупанты «не высовывают головы во время обстрела».

Украина начала использовать предоставленные США кассетные боеприпасы в конце июля. По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерала Александра Тарнавского, такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя.

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

