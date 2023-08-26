В разведке Британии назвали потенциальное направление, где Россия может увеличить интенсивность наступательных действий 26 августа, 09:21 Оккупанты (Фото:Генштаб)

На фоне постепенного продвижения ВСУ на юге, Россия планирует попытаться восстановить инициативу, вернувшись к более широким наступательным операциям, одним из потенциальных направлений для которых является направление Купянск-Лиман.

Об этом говорится в новом отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в субботу, 26 августа.

По данным отчета, российские оккупанты стремятся продвинуться на запад к реке Оскол и создать буферную зону вокруг Луганской области.

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Британская разведка считает, что Россия может увеличить интенсивность наступательных действий на направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

Разведчики отмечают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины оказывает давление на российские войска в Бахмуте и на юге, однако несмотря на это, Западная группировка войск РФ продолжает мелкомасштабные атаки на участке Купянск-Лиман, где достигает ограниченных локальных продвижений.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы провраться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.

21 августа в министерстве обороны Украины заявили, что на Купянском направлении россияне ведут штурм и обстрелы, а ВСУ отражают атаки, держат границу и не дают им продвигаться.

По словам заместителя главы ведомства Анны Маляр, здесь и на Лиманском направлении украинские бойцы нанесли оккупантам значительные потери и те вынуждены перегруппировываться и восстанавливаться, «но не отступают от своих планов».

22 августа сообщалось, что российские провоенные Telegram-каналы начали распространять вброс о том, что Силы обороны Украины якобы отступили из села Синьковка Харьковской области, недалеко от Купянска. Пресс-секретарь Харьковской ОГА Елена Шаповал сказала, что все органы местной власти в Синьковке находятся на местах и работают. Большинство людей эвакуировались из села, остались шестеро.