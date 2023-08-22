«Цілодобово атакують хвилями». Наскільки напружена ситуація на куп’янсько-лиманському напрямку — інтерв'ю NV 22 августа, 19:23 NV Премиум Юрий Федоренко рассказал о ситуации на купянско-лиманском направлении (Фото:Федоренко Юрий / Facebook)

Юрий Федоренко — командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Его подразделение выполняет задачи, в частности, на купянском направлении, где оккупанты уже несколько недель пытаются идти в наступление.

Что там происходит, Федоренко рассказал в интервью Radio NV.

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— Что сейчас происходит на купянско-лиманском направлении, где, очевидно, продолжается наша очень изнурительная оборонительная операция?

— Хотел бы заметить, что бригада выполняет задачи на бахмутском направлении, а обособленные части продолжают выполнять задачи непосредственно на купянском. В частности, часть подразделения, которое я имею честь возглавлять.

Относительно ситуации в целом. Противник, действительно, собрал достаточно мощную группировку и, наверное, уже в течение последнего месяца проводил ударно-штурмовые действия на разных отрезках фронта, все время пытаясь найти то слабое место, которое лопнет у Сил обороны, для того, чтобы развивать успехи наступления.

Как это происходит практически? Есть населенный пункт Новоселовское, который был деоккупирован 92-й отдельной механизированной бригадой еще в 2022 году; и надежно закрепленные оборонительные рубежи. Противник начал протискиваться именно в районе этого населенного пункта, и тактика была нестандартная.

Преимущественно противник применяет свои беспилотные летательные аппараты, затем «поднасыпает» артиллерией по нашим передовым пехотным позициям, и, как следствие, начинает продавливать живой силой. Это преимущественно мобилизованные, а также представители Шторм Z и различных других формирований. Собрана солянка из людей, которые лишены свободы, и асоциальных элементов на территории Российской Федерации.

На этот раз противник действовал совсем по другому. То есть была стандартная артподготовка — достаточно длинная и изнурительная. Наши артиллеристы также не зевали, а нормально отработали по противнику, заставив все-таки снизить количество обстрелов наших передовых позиций. После чего противник начал применять активно бронированную технику, а именно танки и БМП. То есть под прикрытием танков и БМП пошел на прорыв данного населенного пункта. Как следствие, на поле боя противник оставил шесть единиц техники, а именно танки, и две БМП. В дневное время. То есть пехоте удалось остановить танки.

Также сработали наши ребята-северяне, которые остановили определенное количество бронированной техники и, конечно, наши минные заграждения также сделали свое дело. В ночное время вся эта техника была добита и уничтожена ночными бомбами. То есть противник безвозвратно потерял шесть единиц только танков и плюс еще две единицы легкобронированной [техники] типа БМП.

Такие вылазки противник сделал и на других отрезках, которые не входят в наш сектор ответственности. Но мы постоянно общаемся с другими подразделениями, делимся опытом использования боеприпасов, средств БПЛА. И поэтому осознаем, что плюс-минус тактика одинакова.