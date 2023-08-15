Украинские военные ударили FPV-дроном по российскому катеру с оккупантами — видео

15 августа, 15:59
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Вражеский катер пытался скрыться от украинского дрона (Фото:Скриншот видео Генштаб ВСУ)

Вражеский катер пытался скрыться от украинского дрона (Фото:Скриншот видео Генштаб ВСУ)

Аэроразведчики 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого поразили катер с российскими оккупантами с помощью FPV-дрона.

Соответствующее видео опубликовал Генштаб ВСУ.

На кадрах видно, как дрон фиксирует цель и летит на вражеский катер. Оккупанты пытаются скрыться, но безуспешно.

Потери военных РФ в результате удара украинским дроном не уточняются.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1691430679760818176?s=46

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью NV заявлял, что нынешняя цель украинской Армии дронов — увеличить количество дронов украинского производства на фронте в сотни раз.

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2 августа глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что ведомство отдает в эксплуатацию для Сил обороны Украины уже десятую модель FPV-дрона.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Дроны Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери дроны-камикадзе

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