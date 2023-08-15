Украинские военные ударили FPV-дроном по российскому катеру с оккупантами — видео 15 августа, 15:59 Вражеский катер пытался скрыться от украинского дрона (Фото:Скриншот видео Генштаб ВСУ)

Аэроразведчики 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого поразили катер с российскими оккупантами с помощью FPV-дрона.

Соответствующее видео опубликовал Генштаб ВСУ.

На кадрах видно, как дрон фиксирует цель и летит на вражеский катер. Оккупанты пытаются скрыться, но безуспешно.

Потери военных РФ в результате удара украинским дроном не уточняются.

Видео дня

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью NV заявлял, что нынешняя цель украинской Армии дронов — увеличить количество дронов украинского производства на фронте в сотни раз.

2 августа глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что ведомство отдает в эксплуатацию для Сил обороны Украины уже десятую модель FPV-дрона.