ГУР о потере РФ своих десантников в Украине: Цифры намеренно уменьшены 8 августа, 16:05 Потери оккупационной армии РФ в Украине с начала большой войны превысили 250 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Страна-агрессор Россия сильно уменьшает потери своих десантников в войне против Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, комментируя слова главы ВДВ РФ Михаила Теплинского о якобы раненых 8500 десантниках оккупантов.

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«Даже эти цифры уменьшены, и намеренно уменьшены. Но такая дозированная правда строго запрещена в этом королевстве кривых зеркал, а также полуправду в путинской России могут сказать лишь случайно. Понятно, что для рашистского режима смертельно опасно вообще обсуждение внутри собственного так называемого государства вопроса потерь», — пояснил он.

Юсов добавил, что в любом случае слова Теплинского повлекут реакцию и обсуждение.

«Когда представитель военного командования называет вещи своими именами хотя бы частично, это влечет за собой дальнейшую реакцию и обсуждение — и среди военкоров и, собственно, среди рядовых россиян — „иванушек“ на кухнях. Режим не может этого допустить, поэтому жестко пытается подчищать. Но сказанное уже все услышали», — резюмировал представитель ГУР.

В конце июля Теплинский заявил, что 8500 российских десантников были ранены, но потом вернулись в строй или вообще отказались покидать передовую.

Видеоролик был быстро удален с официальных каналов минобороны РФ.

Теплинский не стал комментировать, сколько военных погибли или получили очень тяжелые ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже более четверти миллиона своих военных убитыми.