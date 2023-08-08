ГУР о потере РФ своих десантников в Украине: Цифры намеренно уменьшены
Потери оккупационной армии РФ в Украине с начала большой войны превысили 250 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
Страна-агрессор Россия сильно уменьшает потери своих десантников в войне против Украины.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, комментируя слова главы ВДВ РФ Михаила Теплинского о якобы раненых 8500 десантниках оккупантов.
«Даже эти цифры уменьшены, и намеренно уменьшены. Но такая дозированная правда строго запрещена в этом королевстве кривых зеркал, а также полуправду в путинской России могут сказать лишь случайно. Понятно, что для рашистского режима смертельно опасно вообще обсуждение внутри собственного так называемого государства вопроса потерь», — пояснил он.
Юсов добавил, что в любом случае слова Теплинского повлекут реакцию и обсуждение.
«Когда представитель военного командования называет вещи своими именами хотя бы частично, это влечет за собой дальнейшую реакцию и обсуждение — и среди военкоров и, собственно, среди рядовых россиян — „иванушек“ на кухнях. Режим не может этого допустить, поэтому жестко пытается подчищать. Но сказанное уже все услышали», — резюмировал представитель ГУР.
В конце июля Теплинский заявил, что 8500 российских десантников были ранены, но потом вернулись в строй или вообще отказались покидать передовую.
Видеоролик был быстро удален с официальных каналов минобороны РФ.
Теплинский не стал комментировать, сколько военных погибли или получили очень тяжелые ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже более четверти миллиона своих военных убитыми.