Сырский показал, как ударные дроны ВСУ уничтожают разведывательные станции противника в Бахмуте — видео
На кадрах виден разрушенный россиянами Бахмут (Фото:Скриншот видео Александр Сырский/Telegram)
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как ударные украинские беспилотники уничтожают разведывательные станции войск РФ в Бахмуте.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.
По словам Сырского, уничтожение вражеских станций в разрушенном армией РФ городе — работа военнослужащих 77-й отдельной аэромобильной бригады.
«Работа продолжается. Врага выбиваем с позиций под Бахмутом», — резюмировал генерал.
3 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении украинские военные постепенно двигаются вперед.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.