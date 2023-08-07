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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута , ежедневно освобождая сотни метров.

3 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил , что на Бахмутском направлении украинские военные постепенно двигаются вперед.

«Работа продолжается. Врага выбиваем с позиций под Бахмутом», — резюмировал генерал.

По словам Сырского, уничтожение вражеских станций в разрушенном армией РФ городе — работа военнослужащих 77-й отдельной аэромобильной бригады.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как ударные украинские беспилотники уничтожают разведывательные станции войск РФ в Бахмуте .

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