Оккупанты ежедневно выпускают по Украине около 20 управляемых авиабомб: в Воздушных силах ВСУ объяснили, как с этим бороться 2 мая, 12:51 Последствия удара управляемой авиабомбой в Белополье Сумской области (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские оккупанты ежедневно выпускают по Украине около 20 управляемых авиабомб.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

«На сегодняшний день проблема управляемых авиабомб по линии государственной границы и по линии боевого столкновения продолжается ежедневно. Ежедневно около 20 управляемых авиабомб летят в прифронтовые зоны. Сделаны они российским методом недавно и не всегда качественно. Бомбы летят около 70 км и попадают, к сожалению, в объекты гражданской инфраструктуры, детсады, школы, жилые дома», — отметил он.

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Игнат добавил, что бороться с такими авиабомбами нерационально и неэффективно, а нужно уничтожать их носители.

«Самолеты Су-34, Су-35, которые на сегодня тревожат нас этими авиабомбами. Наносят удары каждый день. Самолеты тактической авиации, начиная с Черниговской, Сумской областей, Харьковская, Запорожская и вплоть до Одесской. Все области, которые сейчас есть сегодня на линии боевого столкновения, а море — это тоже линия фронта», — резюмировал Игнат.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что войска РФ начали активнее применять для ударов по украинским объектам авиабомбы. Они обладают большим запасом, а переделать их в управляемые для врага дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

В то же время, украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.