Может ли украинская ПВО сбивать российские планирующие авиабомбы — военный эксперт

12 апреля, 14:03
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Последствия попадания российской авиабомбы на Старопутивльской улице в Белополье Сумской области, 24 марта 2023 года (Фото:Суспільне Суми)

Последствия попадания российской авиабомбы на Старопутивльской улице в Белополье Сумской области, 24 марта 2023 года (Фото:Суспільне Суми)

Эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Radio NV рассказал, может ли Украина сбивать российские планирующие авиабомбы.

«Можно, конечно, предположить, что вдруг кто-то нашелся очень искусный на наших комплексах Тор. Потому что советский комплекс Тор малой дальности, он штатно вообще предназначался для уничтожения таких малоразмерных целей. Возможно, кто-то нашелся искусный. Но здесь следует быть осторожным с тем, чтобы не получилось как в истории с якобы сбитием ракет Х-22», — сказал Киричевский Radio NV, комментируя сообщение о том, что украинским военным удалось сбить несколько российских планирующих авиабомб.

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Он напомнил, что в прошлом году украинские военные отчитывались, что сбивали эти ракеты, но после трагедии в Днепре «оказалось, что за сбитую ракету приняли ту, которая просто сбилась с курса и упала где-то в поле».

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«Соответственно с этими планирующими авиабомбами пока тоже стоит быть осторожными чисто потому, что, повторюсь, в теории советский ЗРК Тор, которых несколько единиц у нас должны быть, или они против таких целей были предназначены работать, но я бы лично не взялся бы утверждать, что это сейчас технически возможно», - сказал военный эксперт.

4 апреля спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия сбрасывает до 20 планирующих авиабомб по всей линии фронта ежедневно.

По его словам, управляемые бомбы поражают цели на расстоянии до 70 км.

Российские оккупанты сбрасывают их с самолетов Су-35 и Су-34, не входящих в зону поражения украинской ПВО.

Игнат подчеркнул, что эффективного противодействия этим бомбам у Украины пока нет.

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«Для этого нужны Patriot и западные истребители», — добавил он.

Издание Defense Express сообщило, что Россия могла приступить к производству своих аналогов JDAM-ER — американских бомб большой дальности с GPS-наведением. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав фото обломков авиабомб, которыми оккупанты ударили по Сумской области в ночь на 24 марта.

По данным Воздушных сил, войска РФ начали активнее применять для ударов по украинским объектам авиабомбы. Они обладают большим запасом, а переделать их в управляемые для врага дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

В то же время, украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Бомбы Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV Defense Express ЗРК Тор

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