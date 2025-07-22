Полицейские из подразделения «Белые ангелы» помогают жителям Покровска выехать из города (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

В прифронтовом Покровске Донецкой области, где не осталось ни одного уцелевшего района, до сих пор остаются гражданские. По данным местных властей, в городе находятся 1413 человек, а в пределах громады — 2809.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Добряк.

«В Покровске до сих пор остается 1413 человек, в громаде — 2809. Эвакуация продолжается, но с каждым днем она становится все опаснее», — сообщили в МВА.

Добряк добавил, что зафиксировано уже около десяти случаев попадания российских FPV-дронов в эвакомобили.

Из-за обострения ситуации с безопасностью завезти продукты в Покровск почти невозможно, поэтому магазины в ближайшие дни будут закрываться, добавил он.

«Призываем жителей общины эвакуироваться, пока еще есть такая возможность», — отметил Добряк.

20 июля в ОСУВ Хортица заявили, что на Покровском направлении российские оккупанты хотят прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают отпор.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск.

В отчете Института изучения войны (ISW) 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как армия РФ не смогла достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.