На Покровском направлении российские оккупанты пытаются прорвать оборону, но ВСУ держат позиции.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск Хортица.

В сообщении говорится, что на Покровском направлении фиксируется самая высокая активность российских оккупантов.

В группировке отметили, что российские силы продолжают массированные штурмы на востоке.

За сутки армия РФ осуществила серию атак на позиции Сил обороны у Русина Яра, Полтавки, Попова Яра, Новоэкономического, Родинского, Николаевки, Сухого Яра, Зверово, Миролюбовки и Лысовки. Также известно о штурмах в районах Удачного, Молодецкого, Орехово, Новосергиевки, Дачного и Алексеевки.

Также россияне пытаются использовать численное преимущество, чтобы продвинуться вперед, однако ВСУ ведут ожесточенные бои и не дают врагу развить наступление.

На Новопавловском направлении украинские военные отражают атаки в районах Запорожья, Воскресенки, Вольного Поля, Зеленого Гая, Малиевки и Мирного. Параллельно продолжаются бои и вблизи Малиновки, что на Гуляйпольском направлении.

По данным Хортицы, принимаются меры, чтобы не допустить ухудшения тактической обстановки.

8 июля пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск Хортица сообщила, что Россия накапливает силы на Покровском направлении для дальнейших атак, а Силы обороны сдерживают натиск врага.

В то же время сержант 54-й бригады Максим Бутолин отметил, что на участке фронта, где бригада держит оборону в Донецкой области, наблюдается снижение наступательного потенциала российских войск.