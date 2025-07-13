Украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска , тогда как российские войска не смогли достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

12 июля армия РФ пыталась атаковать север Сумской области, однако безуспешно. По данным российских источников, командование РФ перебросило части 155-й бригады морской пехоты из Алексеевки в Кондратовку для усиления наступления 40-й бригады и 30-го мотострелкового полка.

Харьковская область: РФ продолжает наступательные действия, в частности в направлении Волчанска, однако без успеха.

Купянское направление: атаки в районах Кондрашовки, Радьковки, Голубовки, Петропавловки, Новоселовки и Песчаного завершились провалом.

Боровое: противник атаковал в районах Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Глущенково, Чернещины и Новоегоровки — без продвижения.

Лиманское направление: атаки в районах Карповки, Шандриголово, Торского, Дибровы и Серебрянского леса — без результата.

Донецкая область:

На Северском направлении армия РФ атаковала вблизи Дроновки, Серебрянки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки — без изменений линии фронта.

Покровское направление:

Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись на юг от Удачного. Тем временем РФ продолжает атаки в направлении Покровска, Родинского, Владимировки, Красного Лимана, Разина, Мирного, Миролюбовки, а также в направлениях Проминя, Лисовки и Сергеевки.

Новопавловка:

Геолокационные данные свидетельствуют, что войска РФ недавно пытались продвинуться в направлении Новопавловки, в частности в районе Новохатского, однако населенный пункт захватить не смогли.

Несмотря на активные действия, армия РФ не достигла стратегических результатов. Украинские силы продолжают локальные продвижения, удерживая инициативу на ключевых направлениях.