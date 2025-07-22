Командир экипажа БпАК Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения Тайфун НГУ с позывным Скиф в эфире Radio NV — о заходе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Покровск и боях в пригороде.

— Ряд пабликов за последнее время сообщали о том, что бои ведутся в пригороде Покровска. ОТГ Донецк, ответственная за оборону на этом направлении, подавала информацию о ликвидации ДРГ врага в самом Покровске. Немного было, пять человек, они были уничтожены, но это тревожный звоночек. Потому что от времени, когда появляется ДРГ в городе, до непосредственно городских боев в тенденции чуть ли не потери городов проходит не так и много времени. Насколько опасным сейчас является проникновение вражеских войск в Покровск и какова ситуация?

— Мне сложно оценить уровень опасности. Я, действительно, могу подтвердить факты, что ДРГ на территории Покровска появлялись. Они были уничтожены.

В целом таких событий будет становиться больше, и они будут возникать чаще.