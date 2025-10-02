«Прошу сделать запас воды». Жителей Луцка призвали быть готовыми к возможным блэкаутам
Работники на одной из подстанций, поврежденных в результате российских ударов (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Мэр Луцка Игорь Полищук обратился к жителям общины с призывом быть готовым к блэкаутам в связи с возможными обстрелами энергетической инфраструктуры.
В четверг, 2 октября, во время расширенного совещания Полищук отметил, что жителям, проживающим в домах с индивидуальным отоплением и, которые не являются абонентами ГКП Луцктепло необходимо позаботиться о том, от какого источника питания будут работать котлы в их домах, сообщает Луцкий городской совет.
Он также напомнил о подготовленных пунктах обогрева в школах и рассказал, как в случае блэкаута в Луцке будет происходить поставка воды.
«В зависимости от того, насколько серьезным будет повреждение и как долго не будет электроэнергии, то вода будет подаваться согласно графику. Скорее всего, это будет утром и вечером», — заявил Игорь Полищук.
Однако, по его словам, жителям города все же необходимо запастись водой.
«Несмотря на подготовку, наличие когенерационных установок и дизельных генераторов, пунктов обогрева, прошу вас сделать дома отдельный запас питьевой и технической воды. А также зарядить павербанки, приобрести другие средства, которые помогут в первые часы, если будет блэкаут», — заявил мэр Луцка.
Он добавил, что в случае серьезного повреждения энергосети в укрытиях всех школ будут открыты пункты обогрева.
«Там будут комфортные условия, чтобы согреться, зарядить телефоны, позвонить родным», — заверил Полищук.
По данным Министерства энергетики Украины, на утро 2 октября в результате атак вражеских ударных БПЛА обесточены потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине.
«По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии», — сообщали в Минэнерго.
Потребителей призвали рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и в этом году пытается вызвать в Украине блэкаут.
«Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика — Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом. Фактически в течение этих недель, когда продолжалась Генеральная Ассамблея ООН, Россия буквально каждый день, каждый час использовала для ударов по Украине. Очень подлые удары», — заявил украинский лидер во время вечернего видеообращения.
14 сентября нардеп из фракции Слуги народа, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что в Трипольскую ТЭС попали 19 шахедов и это свело на нет все восстановительные работы, которые были проведены в течение года.