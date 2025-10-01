В Черниговской области вводят график отключений электроэнергии из-за российского обстрела

В Черниговской области вводят график почасовых отключений электроэнергии из-за обстрелов страны-агрессора России энергетических объектов. Об этом сообщили в Черниговоблэнерго в среду, 1 октября.

Там отметили, что в результате российского массированного удара были поражены важные энергетические объекты, что в свою очередь повлекло системную аварию в сети. Без питания остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.

«К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам — введение графика почасового отключения электроснабжения (ГПВ). Действовать он будет с 20:00 1 октября», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что график будет действовать по такому принципу: три часа со светом и шесть часов — без. Будут применяться сразу четыре очереди. В Черниговоблэнерго также отметили, что в графике отдельно отмечено время на переподключение. Как пояснили в компании, в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться.

«Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень большой, однако в нынешних условиях нет другого выбора. Подчеркнем: это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах. Будут продолжаться эти работы круглосуточно, но, конечно же, с учетом ситуации с безопасностью», — добавили облэнерго.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус также сообщил, что больницы, объекты жилищно-коммунального хозяйства и учреждения социальной сферы переходят на генераторы.

Относительно водоснабжения он отметил, что предприятия привлекают альтернативные источники для работы оборудования. Где не будет хватать мощностей, питьевую воду будут подвозить.



«Враг коварный. Ситуация как сегодня — такое развитие мы не исключали. Все службы перешли на формат работы, который уже отработан. Ситуация также на контроле в правительстве. Привлекаем дополнительные ресурсы, где это нужно», — добавил Чаус.

1 октября в некоторых микрорайонах Чернигова исчез свет. Глава Черниговской ОВА уточнил, что оккупанты ударили по энергообъекту в соседней области, там есть повреждения. Из-за этого в части общин Черниговской области нет электричества.

Также мэр Славутича Юрий Фомичев сообщал, что россияне ударили по местной подстанции. Город остался без электроснабжения.

Позже в Минэнерго сообщили, что в результате российского удара по подстанции в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась без электроснабжения.