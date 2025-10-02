По состоянию на утро четверга, 2 октября, в результате российских дроновых атак обесточены потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Там заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение.

Реклама

Сейчас в приоритете запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей. В отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.

В Минэнерго отметили, что продолжаются ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения в результате обстрелов РФ.

Министерство призвало потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Вечером 1 октября в Черниговской области ввели график почасовых отключений электроэнергии из-за обстрела России энергетических объектов.

В Сумской области в результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре были обесточены Конотопский и Шосткинский районы. В Конотопе исчезло электро- и водоснабжение.

В Одессе в результате российского обстрела шахедами в ночь на 2 октября без электроснабжения остаются более 46 тысяч потребителей.

В городе Славутич Киевской области после российского массированного удара дронами вечером 1 октября большинство бытовых потребителей также остаются без электроэнергии.