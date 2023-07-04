После реакции мира. Россия готовит новый план по ЗАЭС — Кулеба 4 июля, 06:57 ЗАЭС находится под оккупацией рф (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Украина сумела доказать миру планы России устроить теракт на Запорожской атомной электростанции. Поэтому Москва вынуждена придумывать новый план по ЗАЭС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона Единые новости, передает Укринформ.



«Я думаю, что (россияне — ред.) получили (сигнал — ред.). И не только от наших традиционных друзей, партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в конфликте», — сказал Кулеба.

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По его словам, Украина доказала миру план РФ по ЗАЭС, из-за чего ей будет сложнее реализовать его.

«Теперь им гораздо сложнее будет его реализовывать. Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и тоже мы его вытащим на белый свет», — подчеркнул министр.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его данным, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский также заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС.