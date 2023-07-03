Угроза российского теракта на ЗАЭС: Верещук призвала жителей захваченных территорий уехать 3 июля, 21:14 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жители Украины, которые находятся на оккупированных территориях возле ЗАЭС, должны уже сейчас покинуть эту территорию.

Об этом заявила министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В эфире телемарафона она подчеркнула, что российские оккупанты будут использовать мирное население в качестве «живого щита».

Видео дня

«Найти любые возможности и уезжать. Не ждать, пока оккупант, как мы это видели после подрыва ими же ГЭС, ничего не сделал, чтобы помочь гражданскому населению. Так будет и в этом случае. Я искренне надеюсь, что этого не будет, и не верю… но мы должны быть готовы. Наши ВСУ идут по ним, у них изрядно „подгорает“. И вы понимаете, что они хотят использовать наше гражданское население в качестве живого щита. Не нужно им давать это делать, нужно уехать, переждать, мы деоккупируем эти территории, потом вернемся», — заявила она.

Инфографика: NV

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его данным, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский также заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС.