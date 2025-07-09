Запасы ракет Patriot упали настолько низко, что вызвали беспокойство в Пентагоне (Фото: ukraine_map/Twitter)

В США провели испытания модернизированных зенитных ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot , это поможет им бороться с беспилотниками, крылатыми и противокорабельными ракетами.

Об этом сообщает портал Defense Express в среду, 9 июля.

По данным портала, во время испытаний осуществлялся перехват воздушно-реактивных целей, которые соответствуют беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам, но не баллистическим ракетам. Аналитики предполагают, что модернизация была направлена на лучшее противодействие высокоманевренным целям.

Defense Express предполагает, что среди целей, которые могут поражать американские ЗРК, есть иранские и российские шахэды, российские крылатые ракеты Х-101 и Калибры, а также сверхзвуковые противокорабельные ракеты Оникс.

«То есть целый арсенал, который теперь будет эффективнее сбиваться с Patriot», — отметил портал.

Аналитики отметили, что использование PAC-3 MSE против других целей, а не только ракет, может быть очень затратным. Но добавляют, что иногда может сложиться ситуация, когда придется использовать то, что «есть под рукой».

«В целом модернизация современных средств противовоздушной обороны позволяет оставлять их актуальными на сегодняшнем поле боя. В этом существенно помогает и опыт Украины, которая активно применяет зенитно-ракетные комплексы Patriot против рашистов», — считает Defense Express.

9 июля Bloomberg писало, что США планируют потратить более 1,3 миллиарда долларов на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в новом финансовом году, который стартует 1 октября. Кроме того, армия увеличила общие объемы закупок этих ракет.

8 июля The Guardian сообщила, что США имеют лишь около 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона после отправки части запасов на Ближний Восток.

Запасы ракет Patriot упали настолько низко, что вызвали беспокойство в Пентагоне относительно возможности поставить под угрозу потенциальные военные операции США, пишет издание.

9 июля газета WSJ сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.