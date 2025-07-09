Армия США стремится значительно увеличить арсенал ракет для систем ПВО Patriot — Bloomberg

9 июля, 16:57
Американская армия хочет нарастить арсенал ракет для систем ПВО Patriot (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

США планируют потратить более 1,3 миллиарда долларов на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в новом финансовом году, который стартует 1 октября. Кроме того, армия увеличила общие объемы закупок этих ракет.

Об этом в среду, 9 июля, сообщает Bloomberg, ссылаясь на документы.

В документах к бюджетному запросу на 2026 год отмечается, что 16 апреля группа высокопоставленных чиновников армии США, которая определяет потребности в вооружении, решила существенно увеличить план закупки ракет Patriot — с 3 376 до 13 773 единиц.

Комиссия лишь формирует рекомендации, поэтому решение не означает автоматического выделения средств или заключения контрактов, отмечает Bloomberg. Окончательные решения принимают законодатели, которые работают над проектами бюджета для Минобороны США и могут учесть эти прогнозы во время голосования.

По данным агентства, увеличение количества заказанных ракет Patriot свидетельствует о росте спроса на это оружие. Самая новая модель — PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement), которую производит компания Lockheed Martin, способна перехватывать дроны, крылатые и тактические баллистические ракеты. Ракетный двигатель к ней поставляет компания L3Harris Technologies.

Согласно бюджетным документам армии США, до 2024 финансового года было закуплено 2 047 таких ракет. В 2024 году приобрели еще 230, а в 2025-м планируется приобрести 214 единиц.

Армия США планирует потратить почти 946 миллионов долларов на закупку 224 ракет Patriot в 2026 году. Из этой суммы 549,6 миллиона выделят из основного бюджета, а еще 396,3 миллиона — в рамках программы Атлантическая решимость, которая направлена на укрепление обороны НАТО в Европе.

Кроме того, как указано в документах, недавно принятый закон о налогах и расходах, который подписал президент США Дональд Трамп, предусматривает дополнительные миллиарды на оборону. В частности, еще 366 миллионов долларов будет направлено на покупку дополнительных 96 ракет-перехватчиков.

«После многих лет диагностики нехватки боеприпасов и перехватчиков, наконец мы получаем рецепт — и увеличение количества перехватчиков Patriot в четыре раза звучит вполне логично», — заявил директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако.

8 июля The Guardian сообщила, что США имеют лишь около 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона после отправки части запасов на Ближний Восток.

Инфографика: NV

Запасы ракет Patriot упали настолько низко, что вызвали беспокойство в Пентагоне относительно возможности поставить под угрозу потенциальные военные операции США, пишет издание.

9 июля газета WSJ сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

