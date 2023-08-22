ВСУ закрепляются в направлении Работино — Генштаб 22 августа, 08:25 Украинский военный в Запорожской области, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Силы обороны Украины на южном фронте имели успех в направлении села Работино Запорожской области.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил во вторник, 22 августа.

«В направлении Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал он.

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ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Бойцы наносят поражение артиллерией по целям российских оккупантов и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в селе продолжается боевая работа и украинские подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее села Малая Токмачка.

18 августа телеканал CBS News сообщил со ссылкой на анонимных официальных лиц США, что украинские силы продвигаются в направлении Токмака и разминировали российское минное поле к северу от города. В ISW уточнили, что вероятно, имелись в виду недавние украинские наступления к северу и востоку от Работино.

16 августа ведомство сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

