ВСУ шаг за шагом создают условия для продвижения вперед — Залужный

7 августа, 19:14
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил командные центры ОСГВ Хортица и Таврия (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил командные центры ОСГВ Хортица и Таврия (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили обстановку на фронте.

«Относительно обороны. Она — устойчивая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет», — сообщил Залужный в Telegram.

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Главнокомандующий добавил, что таким образом россияне пытаются отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.

Также он подчеркнул, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

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«Инициатива на нашей стороне», — подчеркнул Залужный.

В ходе разговора также обсуждались актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что контрнаступление ВСУ идет сложно, но инициатива на стороне Украины, а российским оккупантам тяжелее, чем Силам обороны.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Контрнаступление Валерий Залужный Марк Милли

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