ВСУ шаг за шагом создают условия для продвижения вперед — Залужный 7 августа, 19:14 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил командные центры ОСГВ Хортица и Таврия (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили обстановку на фронте.

«Относительно обороны. Она — устойчивая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет», — сообщил Залужный в Telegram.

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Главнокомандующий добавил, что таким образом россияне пытаются отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.

Также он подчеркнул, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

«Инициатива на нашей стороне», — подчеркнул Залужный.

В ходе разговора также обсуждались актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что контрнаступление ВСУ идет сложно, но инициатива на стороне Украины, а российским оккупантам тяжелее, чем Силам обороны.