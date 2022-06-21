Штурм Северодонецка продолжается с интенсивными обстрелами — глава РВА 21 июня, 09:17 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке продолжаются штурмовые действия (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В Северодонецке продолжаются штурмовые действия с большой интенсивностью артиллерийских и авиаобстрелов.



Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

«Есть большая интенсивность артиллерийских и авиаобстрелов. В Северодонецке продолжаются штурмовые действия. Обстреливаются промзона, жилая застройка возле промзоны. В городе продолжаются уличные бои», — сказал он.

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По словам Власенко, в последние несколько дней интенсивность боевых действий увеличилась.

«Есть информация, что фактически все резервы РФ с временно оккупированных территорий сейчас работают на передовой. Поэтому, думаю, битва за Донбасс сейчас в разгаре», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.



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