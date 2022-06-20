«Крайне тяжелая ситуация». В Северодонецке ВСУ контролируют только предприятие Азот, но не находятся в окружении — Гайдай

20 июня, 20:43
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Предприятие Азот в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Предприятие Азот в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На данный момент бои в Северодонецке продолжаются в промзоне, украинские военнослужащие контролируют только территорию предприятия Азот. При этом они не окружены.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Других подробностей он не рассказал.

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«Украинские защитники не находятся в окружении, более того — наносят существенные потери врагу. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами», — сказал Гайдай.

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Он отметил, что «крайне тяжелая ситуация» по всей линии Луганского фронта.

«Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области», — добавил он.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в понедельник, 20 июня, заявила, что на предприятии Азот в настоящее время находится около 300 гражданских.

Она напомнила, что в отличие от мариупольской Азовстали, Азот не имеет разветвленной сети бомбоубежищ.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Азот Война России против Украины

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