«Максимально интенсивные бои». Россия бросила все силы и средства на Северодонецк — Минобороны 20 июня, 15:01 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке сейчас идут максимально интенсивные бои (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россия бросила все свои силы и средства на Северодонецк, сейчас там продолжаются максимально интенсивные бои.



Об этом в эфире телемарафона заявила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Сейчас продолжаются, без преувеличения, решающие бои возле Северодонецка. В планах врага — дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня», — отметила она.

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По словам Маляр, оккупанты пытаются прорвать оборону и взять в окружение группировку украинских войск, которая держит оборону Лисичанска и Северодонецка.

Она подчеркнула, что украинские военные борются за каждый метр украинской земли.

«Мощно уничтожают огнем силы и средства врага. Он терпит там очень серьезные потери. Наши войска делают все возможное, чтобы удержать территорию и не допустить окружения. Но враг имеет преимущество в вооружении, поэтому ситуация очень сложная. Сейчас, в эти минуты идет максимальная интенсивность боев», — добавила Маляр.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.



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