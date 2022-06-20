«Максимально интенсивные бои». Россия бросила все силы и средства на Северодонецк — Минобороны

20 июня, 15:01
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В Северодонецке сейчас идут максимально интенсивные бои (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Северодонецке сейчас идут максимально интенсивные бои (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россия бросила все свои силы и средства на Северодонецк, сейчас там продолжаются максимально интенсивные бои.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Сейчас продолжаются, без преувеличения, решающие бои возле Северодонецка. В планах врага — дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня», — отметила она.

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По словам Маляр, оккупанты пытаются прорвать оборону и взять в окружение группировку украинских войск, которая держит оборону Лисичанска и Северодонецка.

Она подчеркнула, что украинские военные борются за каждый метр украинской земли.

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«Мощно уничтожают огнем силы и средства врага. Он терпит там очень серьезные потери. Наши войска делают все возможное, чтобы удержать территорию и не допустить окружения. Но враг имеет преимущество в вооружении, поэтому ситуация очень сложная. Сейчас, в эти минуты идет максимальная интенсивность боев», — добавила Маляр.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Минобороны Украины Луганская область Северодонецк Война России против Украины Анна Маляр

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