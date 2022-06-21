Командир батальона Свобода объяснил, почему защитники Северодонецка покинули Метелкино 21 июня, 09:01 Цей матеріал також доступний українською По словам Петра Кузика, поселок Метелкино находится возле вражеских позиций (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Командир батальона Свобода Петр Кузик рассказал, почему украинские силы покинули поселок Метелкино, входящий в состав Северодонецка.



«Он находится около позиции врага. Там были только украинские наблюдательные пункты. Смысла держать огневые рубежи не было, потому что… ну, есть проблемы. Мои подразделения без пополнения уже месяц работают в контактных боях. Я так понимаю, что у командования есть планы по другим направлениям. Достаточно людей для удержания основных рубежей, а занимать и держать еще деревни и другие населенные пункты просто не было в планах. Никакого боя не было, они (российские войска — ред.) зашли туда. Те, кто был на наблюдательных пунктах, отошли», — сообщил он в интервью Радио Свобода.

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Кузик также подтвердил, что несколько украинских бойцов вблизи Северодонецка попали в плен. Ранее российские пропагандисты сообщили, что во время захвата Метелкино в плен якобы сдались айдаровцы, в том числе и командиры этого подразделения.

«Прибыла часть новобранцев. Это точно не айдаровцы. Это неопытное подразделение, которое заблудилось и вышло на эти позиции. Они не стреляли, не оборонялись. Они просто не разобрались на местности, и сами туда пришли. Я не знаю — молодые, пожилые, но совершенно без опыта люди. Отношения к Айдару не имеют», — добавил он.

20 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино возле Северодонецка.

Вечером того же дня он заявил, что бои в Северодонецке продолжаются в промзоне, украинские военнослужащие контролируют только территорию предприятия Азот.

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