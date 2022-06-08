«Одна из самых тяжелых битв». В Северодонецке много в чем решается судьба Донбасса — Зеленский 8 июня, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в обращении в среду, 8 июня, заявил, что в битве за Северодонецк много в чем сейчас решается судьба Донбасса.

Глава государства подчеркнул, что Северодонецк сейчас остается эпицентром противостояния на Донбассе.

«Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105-х суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых трудных за эту войну. Я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса», — сказал Зеленский.

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Вечером 8 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке идут уличные бои, российские оккупанты захватили большую часть города. По его словам, временно захвачено больше 90% Луганской области.

6 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу. Глава государства отметил, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

По данным Офиса президента, Северодонецк — дин из городов на Донбассе, которые россияне полностью уничтожили.

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