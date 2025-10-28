Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступает рядом с российским беспилотником Shahed-136 в здании парламента в Лондоне, Великобритания, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ударные беспилотники типа Shahed иногда стали более опасными, чем баллистические ракеты.

«Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество шахедов на такой высоте, нужно применять все. Перехватчики, F-16, вертолеты — все применяем», — пояснил он во время пресс-конференции, сообщает Суспільне.

По словам Зеленского, эффективность противовоздушной обороны против дронов зависит от погодных условий.

«В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. В дождь авиация уже не так все видит», — отметил президент Украины.

Он отметил, что Украина увеличивает производство и использование дронов-перехватчиков, в частности образцов с самонаведением.

Глава государства также подчеркнул, что в ноябре Украина будет производить 500−800 дронов-перехватчиков в сутки.

Однако, как отметил Зеленский, главной проблемой является не производство, а подготовка людей, поскольку теперь возникла потребность в новых операторах для работы с перехватчиками.

11 сентября он заявил, что Украина постоянно адаптирует свои методы борьбы с российскими ударными дронами, меняя их каждые два-три месяца в ответ на новые модификации со стороны России.

18 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина сможет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

Агентство Reuters писало, что в Украине строят щит из перехватчиков против российских дронов. По словам Зеленского, для уничтожения, например, 800 российских шахедов нужно примерно 1600 украинских перехватчиков.

2 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что украинские военные уничтожают большинство российских ударных БпЛА с помощью дронов-перехватчиков.