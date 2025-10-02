Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные уничтожают большинство российских ударных БпЛА с помощью дронов-перехватчиков. Сейчас наращивается способность подразделений, которые уничтожают беспилотники РФ именно такими средствами.

Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 2 октября.

Главнокомандующий рассказал, что в сентябре российские войска применили по территории Украины во время массированных атак почти 6900 дронов. Из них более 3600 — типа Shahed. Он отметил, что ВСУ должны привлекать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы.

«Противник постоянно меняет тактику применения беспилотников. Так, российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и приграничью. Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели», — сказал Сырский.

Генерал говорит, что был принят ряд решений по усилению ПВО на этих направлениях, в том числе путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков.

Главнокомандующий подчеркнул, что Силы обороны продолжают наращивать способности подразделений, которые противодействуют российским БпЛА с помощью этих средств. По его словам, сейчас большинство ударных беспилотников РФ уничтожают именно перехватчиками.

«Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки», — говорит главком.

Он отметил, что продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. Сырский говорит, что необходимо ускорить разработку и внедрение их в войска, поскольку в условиях технологического соревнования россияне постоянно совершенствуют свои средства.

«Определил необходимые задачи всем задействованным структурам — прежде всего по повышению эффективности уничтожения беспилотников и развертыванию новых подразделений, оснащенных дронами-перехватчиками», — сказал генерал.

Сырский также сообщил, что продолжается совершенствование системы обнаружения российских БпЛА, что повышает эффективность их уничтожения.

Кроме того, формируют Командование беспилотных систем ПВО в составе Воздушных сил ВСУ.

По словам генерала, Силы обороны развивают и другие направления противодействия, в частности уничтожение дронов РФ с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации. В украинской армии вводят в строй новые экипажи, говорит Сырский.

«Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БпЛА на больших высотах. Поэтому готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач», — рассказал он.

11 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постоянно адаптирует свои методы борьбы с российскими ударными дронами, меняя их каждые два-три месяца в ответ на новые модификации со стороны России.

18 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина сможет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

Агентство Reuters писало, что в Украине строят щит из перехватчиков против российских дронов. По словам Зеленского, для уничтожения, например, 800 российских шахедов нужно примерно 1600 украинских перехватчиков.

26 сентября Сырский сообщил о создании нового рода войск в Воздушных силах — беспилотных систем противовоздушной обороны.