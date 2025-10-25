Боевое применение новых беспилотников OCTOPUS будет проходить на территории Украины. Об этом в эфире телемарафона Единые новости в субботу, 25 октября, сказал секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, над разработкой проекта Украина сотрудничала совместно с Великобританией.

«Великобритания вместе с нами работала над этим проектом. И сейчас мы будем производить эти первые партии на базе их государственных центров. После изготовления и тестирования боевое применение будет уже в Украине», — отметил Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, который будут производить в Британии для тестирования в Украине.

11 сентября стало известно, что Великобритания будет производить и совместно с Украиной разрабатывать современное военное оборудование в рамках соглашения об обмене новейшими технологиями. Первым проектом станет новый дрон-перехватчик для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS.

Дроны-перехватчики Project OCTOPUS будут серийно производить в Британии с целью выпуска тысяч единиц в месяц для поставки в Украину.

Новый дрон-перехватчик спроектировали украинцы при поддержке британских ученых и техников. Они уже доказали свою эффективность на поле боя, отметили в правительстве Великобритании.

Он оказался «чрезвычайно действенным» против ударных дронов Shahed, которые использует Россия, и стоит менее 10% от стоимости беспилотников, которые призван перехватывать.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу производителям БпЛА добиться способности применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.