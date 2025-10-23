Стерненко заявил, что военным «запрещают» использовать дроны-перехватчики, в Воздушных силах возразили

В Командовании Воздушных сил опровергли информацию, что военным запрещают получать помощь в виде дронов-перехватчиков (Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что Воздушные силы «запрещают» военным получать помощь в виде дронов-перехватчиков , которые могут сбивать российские разведывательные БпЛА. В воздушном командовании Юг отметили , что это не соответствует действительности.

«Возле Одессы наматывает круги российский разведывательный БпЛА, который не могут сбить, потому что в ПС до сих пор не слышали о дронах-перехватчиках и иногда запрещают подразделениям получать помощь. Не положено», — написал Стерненко в Telegram в четверг, 23 октября.

В командовании отреагировали на заявление волонтера и отметили, что «противовоздушная оборона юга Украины применяет все возможные средства для перехвата вражеских целей».

«Информация о неиспользовании БпЛА-перехватчиков на Одесском направлении и запретов получать помощь от волонтеров не соответствует действительности… Воздушное командование Юг открыто к сотрудничеству», — говорится в сообщении.

В начале октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские военные уничтожают большинство российских ударных БпЛА с помощью дронов-перехватчиков. По его словам, Силы обороны продолжают наращивать способности подразделений, которые противодействуют российским БпЛА с помощью этих средств.

18 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина сможет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

Также агентство Reuters писало, что в Украине строят щит из перехватчиков против российских дронов. По словам президента Украины Владимира Зеленского, для уничтожения, например, 800 российских шахедов нужно примерно 1600 украинских перехватчиков.