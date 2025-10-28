В ночь на 28 октября враг применил против Украины примерно 38 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запускали дроны из Курска и Орла (РФ).

Около 25 БпЛА, которые атаковали Украину, были шахедами.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 26 вражеских БПЛА различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых БПЛА упали на одной локации.

В Воздушных силах предупреждают, что атака продолжается, в воздушном пространстве до сих пор присутствуют несколько вражеских дронов.

Российские БпЛА ночью атаковали Черниговскую область, попав в объекты критической инфраструктуры и базу отдыха, на местах вспыхнули пожары. Пострадали хозяйственные и административные здания, одна пожилая женщина получила ранения, все пожары ликвидированы.