«Циничная атака». Оккупанты обстреляли Северодонецк, повредив водопровод и продуктовые склады
Обстрел Северодонецка, 15 апреля (Фото:Сергей Гадай / Telegram)
В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Северодонецк, что в Луганской области. В результате был поврежден водопровод, а также разрушены два продуктовых склада.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он подчеркнул, что российские оккупанты цинично бьют по объектам инфраструктуры.
Подача воды в городе была временно приостановлена. Позже ее возобновили в 20:00.
В целом в течение дня русская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной.
Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов.
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