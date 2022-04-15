«Циничная атака». Оккупанты обстреляли Северодонецк, повредив водопровод и продуктовые склады

15 апреля, 20:35
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Обстрел Северодонецка, 15 апреля (Фото:Сергей Гадай / Telegram)

Обстрел Северодонецка, 15 апреля (Фото:Сергей Гадай / Telegram)

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В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Северодонецк, что в Луганской области. В результате был поврежден водопровод, а также разрушены два продуктовых склада.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что российские оккупанты цинично бьют по объектам инфраструктуры.

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Подача воды в городе была временно приостановлена. Позже ее возобновили в 20:00.

В целом в течение дня русская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной.

Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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