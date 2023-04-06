Военный эксперт рассказал детали недавней атаки морских дронов на Севастополь

6 апреля, 18:47
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Атака дронов на Черноморский флот РФ в Севастополе произошла 22 марта (Фото:legend24tv / Telegram)

Атака дронов на Черноморский флот РФ в Севастополе произошла 22 марта (Фото:legend24tv / Telegram)

Эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал детали недавней атаки морских дронов на Севастополь.

Как отметил Киричевский в эфире Radio NV, «какого-то физического ощутимого результата эта атака не принесла».

https://www.youtube.com/watch?v=KzOZXvwnV1I

Эксперт пояснил, что один из трех морских дронов запутался в боновых заграждениях, которые устроили россияне, а еще два «удалось разогнать до такой скорости, что они эти боновые заграждения просто перескочили».

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«Их вроде бы на подходе к каким-то кораблям расстреляли россияне то ли из автоматических пушек, то ли из пулеметов», — добавил он.

Киричевский отметил, что, если бы атака имела лучший результат, «мы бы какие-то интересные видео в стиле последнее, что увидел российский корабль перед тем, как последовать за Москвой, мы бы что-то такое посмотрели».

В то же время эксперт подчеркнул, что сам факт существования дронов-камикадзе, которые могут «дойти до всех этих бухт во временно оккупированном Севастополе и даже выйти на атаку, на боевой курс с каких-то кораблей» — это фактор того, что россияне не будут рисковать выводить свои корабли в море дальше, чем несколько километров от берега временно оккупированного Крыма.

22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе.

Как утверждают российские чиновники, ни одно судно не пострадало.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Севастополь Украина-Россия Беспилотники Черноморский флот РФ Война в Украине Российско-украинская война Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе радио NV

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