Военный эксперт рассказал детали недавней атаки морских дронов на Севастополь 6 апреля, 18:47 Атака дронов на Черноморский флот РФ в Севастополе произошла 22 марта (Фото:legend24tv / Telegram)

Эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал детали недавней атаки морских дронов на Севастополь.

Как отметил Киричевский в эфире Radio NV, «какого-то физического ощутимого результата эта атака не принесла».

Эксперт пояснил, что один из трех морских дронов запутался в боновых заграждениях, которые устроили россияне, а еще два «удалось разогнать до такой скорости, что они эти боновые заграждения просто перескочили».

Видео дня

«Их вроде бы на подходе к каким-то кораблям расстреляли россияне то ли из автоматических пушек, то ли из пулеметов», — добавил он.

Киричевский отметил, что, если бы атака имела лучший результат, «мы бы какие-то интересные видео в стиле последнее, что увидел российский корабль перед тем, как последовать за Москвой, мы бы что-то такое посмотрели».

В то же время эксперт подчеркнул, что сам факт существования дронов-камикадзе, которые могут «дойти до всех этих бухт во временно оккупированном Севастополе и даже выйти на атаку, на боевой курс с каких-то кораблей» — это фактор того, что россияне не будут рисковать выводить свои корабли в море дальше, чем несколько километров от берега временно оккупированного Крыма.

22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе.

Как утверждают российские чиновники, ни одно судно не пострадало.

