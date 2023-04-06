Когда ВСУ зайдут в Севастополь. Россия затопит Черноморский флот после поражения в Крыму — интервью 6 апреля, 16:23 Эксклюзив NV Пропагандистская акция в оккупированной россиянами Ялте, 17 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Иван Киричевский, эксперт Defense Express, в интервью Radio NV рассказал, как российское военное командование будет вынуждено топить Черноморский флот, когда территорию Крыма и Севастополя деоккупируют украинские войска.

— Хотел бы с вами на этот раз поговорить о морских дронах, которые сначала в октябре прошлого года наделали немало шума в Черном море, а после этого чуть ли не весь мир сбрасывался на них деньгами. И некоторое время назад даже появились фотографии этих морских дронов. Что нам сейчас известно об этом проекте из того, что доступно для публичного упоминания?

Видео дня

— Недавно была проведена атака очередной вариацией, версией этих беспилотников на объект во временно оккупированном Севастополе. С одной стороны какого-то физического ощутимого результата эта атака не принесла, потому что там получился такой спецэффект: один из трех дронов, задействованных для атаки, вроде бы запутался в этих боновых заграждениях, которые устроили россияне.