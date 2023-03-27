Британская разведка оценила атаки дронов на Черноморский флот РФ в Севастополе 27 марта, 09:29 Британская разведка рассказала об атаке дронов на Черноморский флот РФ в Севастополе 22 марта (Фото:legend24tv / Telegram)

По данным британской разведки, угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота РФ.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе.

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Согласно сообщениям из открытых источников, один надводный беспилотник остановился из-за оборонительных боновых заграждений, еще два уничтожили в бухте.

Как утверждают российские чиновники, ни одно судно не пострадало.

В разведке напомнили, что в результате предыдущей атаки надводных дронов 29 октября 2022 года были повреждены тральщик Иван Голубец и фрегат Адмирал Макаров.

«Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли ущерб никаким военным объектам, угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции российского Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Рано утром 22 марта в районе бухты Севастополя прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели.

Инцидент в Севастополе произошел через полтора дня после того, как вечером 20 марта серия взрывов в результате налета БПЛА прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, в настоящее время использование железнодорожной станции в Джанкое невозможно.

Точных данных о нанесенном ущербе пока нет, но в ОК Юг ВСУ сообщили, что после нового «хлопка» в Севастополе Россия вывела в море подальше от бухты две ракетоносители с общим залпом 16 ракет, всего ее группировка в Черном море увеличилась вдвое.